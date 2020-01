A Santa Casa da Misericórdia decidiu “apostar” em novas modalidades e, desta vez, optou pelas corridas de cavalo. Para isso, a instituição lançou um concurso para desenvolver a publicidade offline de todas as suas marcas, avaliado em 24 milhões de euros. As agências interessadas devem enviar as propostas até ao final deste mês.

A agência vencedora ficará responsável pela publicidade offline (televisão, rádio, imprensa e outdoor) de todas as marcas da Santa Casa, já que “para os serviços criativos na área digital existe um contrato em vigor com a agência criativa Fullsix”, refere fonte oficial da instituição ao Dinheiro Vivo.

O critério de adjudicação do concurso — que tem um preço base de 24 milhões de euros — será a “melhor relação qualidade-preço” e a vencedora receberá oito milhões de euros por ano para desenvolver esta publicidade.

Mas, para “entrar na corrida”, é preciso cumprir requisitos como cinco prémios de eficácia, cinco prémios do Clube de Criativos, ter prestado serviços de publicidade offline a, pelo menos, dois clientes nos últimos três anos, ter feito nesse período um investimento mínimo de 75 milhões de euros, ter 30 trabalhadores remunerados e um volume médio anual de faturação de três milhões de euros nos últimos três anos.

Este não é o primeiro concurso do género lançado pela Santa Casa mas, este ano, o preço base é 33,3% superior aos 18 milhões do concurso anterior, diz o Dinheiro Vivo. Isto porque a instituição vai lançar novos jogos, como as apostas hípicas previstas para este ano.