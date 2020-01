As fotografias e o vídeo do lançamento do Capital Verde

Esta segunda-feira, 27 de janeiro, nasceu um novo título de comunicação social em Portugal: o Capital Verde by ECO. O toque do sino na cerimónia de opening bell, que marca a abertura do mercado na Euronext Lisbon, foi protagonizado pelo lançamento do jornal online Capital Verde, num evento que contou com a presença do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, e de empresas parceiras do projeto. Veja as melhores imagens do evento.

O vídeo com os melhores momentos

Fototaleria: Matos Fernandes tocou o sino da abertura da Bolsa de Lisboa