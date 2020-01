Lisboa está em queda. A praça portuguesa acompanha o sentimento negativo dos restantes mercados acionistas europeus, mas também mundiais, com os investidores receosos quanto ao impacto do coronavírus no crescimento da economia mundial.

O PSI-20 segue a perder 1,05% para 5.231,11 pontos, com 15 das 18 cotadas em queda, duas inalteradas e apenas uma, a Sonae Capital, em “terreno” positivo no dia em que o ECO faz o “opening bell” na bolsa de Lisboa, por ocasião do lançamento do Capital Verde. Na Europa, o Stoxx 600 cai 1,1%, sendo que os restantes índices registam quedas até 1,5%.

O vírus que foi detetado no final do ano na China já infetou mais de 2.300 pessoas, levando à morte de 80 no país. A maior parte dos infetados são chineses, mas aumenta de dia para dia o número de casos em todo o mundo, temendo-se o efeito negativo que este vírus possa vir a ter no crescimento global.

Perante os receios, o petróleo está já abaixo da fasquia dos 60 dólares em Londres. Um desempenho que está a pesar em todo o setor petrolífero, levando a Galp Energia a perder mais de 1,5% em Lisboa. As ações da empresa portuguesa recuam para os 13,90 euros.

As quedas em Lisboa são lideradas, contudo, pelas cotadas do setor da pasta e papel, as mais expostas ao comércio internacional. Altri e Navigator recuam 2,55% e 1,8%, respetivamente, sendo que a maior queda da sessão cabe aos CTT que perdem 3,12% para 3,042 euros.

Jerónimo Martins e BCP, outros dos pesos pesados de Lisboa, estão também a perder em torno de 1%, enquanto a EDP recua 0,42% para 4,285 euros e a EDP Renováveis cede 0,18% para 11,38 euros.

(Notícia atualizada às 8h17 com mais informação)