Tancos: Ex-fuzileiro e arguido João Paulino sai da cadeia

O ex-fuzileiro e arguido no processo Tancos João Paulino saiu esta segunda-feira da cadeia onde estava em prisão preventiva, disse à Lusa o seu advogado.

João Paulino, que, segundo a acusação, foi um dos mentores do furto do armamento dos paióis de Tancos, saiu da cadeia cerca das 18:30, ficando com a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades, adiantou o advogado Melo Alves.