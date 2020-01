Carlos Alexandre, juiz encarregue pelo processo de instrução do caso do roubo e recuperação das armas de Tancos aceitou que o primeiro-ministro, António Costa, possa depor por escrito. A notícia é avançada pela Renascença que cita um despacho onde constarão um total de 100 perguntas a colocar ao chefe do Executivo português.

Este despacho vem assim contrariar as notícias que davam conta de que Carlos Alexandre não abdicaria de ouvir o primeiro-ministro presencialmente, depois de este ter sido chamado pela defesa de Azeredo Lopes, para ser ouvido como testemunha do processo em que o ex-ministro da Defesa é arguido.

O molde escolhido para as respostas do primeiro-ministro vai também ao encontro do que o Conselho de Estado tinha autorizado.

A fase de instrução do processo de Tancos começou no passado dia 8 de janeiro, havendo 23 arguidos, sendo o ex-ministro Azeredo Lopes um deles. Em causa estão crimes de terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.