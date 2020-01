Consultar o e-mail, aceder à conta bancária, ler notícias ou até fazer chamadas para outros países são algumas das atividades que quase de certeza já fez na internet. Ainda assim, os portugueses estão entre os que menos utilizam a internet, num ranking liderado pela Suíça.

Há cada vez mais pessoas a adaptarem-se às novas tecnologias e vários são os Governos da União Europeia (UE) a apostarem na transição digital. No ano passado, 87% dos europeus com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos utilizaram a internet durante os três meses anteriores, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat.

Em Portugal, apesar de o número de utilizadores da internet estar a crescer a olhos vistos, o país ainda continua a ter uma das taxas de utilização mais baixas da UE. Em 2019, 75% dos portugueses entre as idades acima referidas utilizam a internet, sendo que o país é o terceiro da lista de países que menos utilizam a internet.

O ranking liderado pela Suíça (98%) e onde Portugal está apenas à frente da Roménia (74%) e Bulgária (68%).

Mas, afinal, o que procuram os portugueses na Internet?

Certo é que o uso da internet cresceu rapidamente ao longo dos anos. O envio ou a receção de mensagens instantâneas, — através do Skype, Whatsapp ou Messenger –,são os serviços mais procurados pelos portugueses na internet (65%), assim como, procurar informação sobre produtos ou serviços (65%), enviar ou receber e-mails (64%).

O onlinebanking é também utilizado por 42% dos portugueses, mas esta atividade está ligeiramente abaixo da média da Europa (58%). Destaque ainda para a leitura de notícias na internet, já que 62% dos portugueses dizem tê-lo feito. Este último dado está a par e passo com a média dos Estados-membros da UE, que se situa nos 63%.

Por outro lado, os portugueses são o país da UE que menos utiliza a internet para fazer chamadas ou videochamadas (40%). Ainda assim, esta não é a atividade que os portugueses menos praticam. Vender bens ou serviços pela internet (9%), comunicação entre procurar ou candidatar-se a um emprego (15%) são as atividades com menos aderentes.