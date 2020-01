O Governo vai anunciar esta segunda-feira que o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no ano passado permitiu atingir o valor mais elevado desde 2012, disse ao ECO fonte oficial do Ministério das Finanças. A ideia será transmitida no âmbito da publicação dos dados da execução orçamental referente ao fecho de 2019 que será conhecida esta tarde.

A mesma fonte indicou que o investimento do SNS cresceu 17%, atingindo os 156 milhões de euros.

Esta manhã, no Parlamento, o ministro das Finanças antecipou um outro número – também ele do investimento. Mário Centeno disse que o investimento público na Administração Central – onde está incluído o SNS – aumentou no ano passado 20,6%. O ministro acrescentou que é o maior da década.

Os números que serão conhecidos hoje estão em contabilidade pública, ou seja, numa lógica de tesouraria. Em contabilidade nacional, que inclui os compromissos e que interessa a Bruxelas, o Governo pretende ter um défice de 0,1% do PIB.

Na sexta-feira passada, o Ministério da Saúde anunciou que o SNS registou um défice provisório consolidado de 620,9 milhões de euros em 2019, o que representa uma descida de 15,3% em relação ao valor de 2018. Este valor representa um desvio face ao défice de 90 milhões de euros que tinha previsto inicialmente para 2019 e uma correção face ao défice de 447,2 milhões de euros, que tinha reportado ao Parlamento 10 dias antes.

Ao longo das várias publicações da execução orçamental, o Ministério das Finanças tem destacado a aposta na Saúde, nomeadamente nos recursos humanos.

Para 2020, face ao orçamento inicial do ano anterior, há um reforço orçamental de mais de 900 milhões de euros e um aumento acima de 500 milhões quando a comparação é feita com a execução de 2019.