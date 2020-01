A bolsa nacional encerrou em terreno positivo, acompanhando o cenário positivo que se vive no resto da Europa, depois de começarem a aparecer os primeiros sinais de alívio face ao vírus oriundo da China que já matou mais de cem pessoas. Em Lisboa, apenas uma cotada encerrou no vermelho, e o destaque foram as ações do BCP, que valorizaram mais de 4%, a maior subida desde setembro.

O PSI-20 somou 1,24% para 5.243,32 pontos, a maior subida desde o início de dezembro. De entre as 18 cotadas nacionais, apenas a Ibersol encerrou no vermelho ao perder 0,23% para 8,7 euros, o que não foi suficiente para abalar a bolsa nacional.

A contribuir para este desempenho do principal índice bolsista português estiveram os títulos do BCP, que valorizaram 4,13% para 0,1893 euros, a maior subida desde 13 de setembro, dia em que cresceram 4,35%.

Destaque ainda para o setor energético, com a EDP a ter subido 1,63% para 4,314 euros, enquanto a EDP Renováveis cresceu 1,23% para 11,48 euros. Este desempenho da elétrica liderada por António Mexia acontece depois de a empresa ter anunciado que vai reembolsar a totalidade da linha de obrigações que foram emitidas em 2015 e que venciam apenas em 2075.

A Galp Energia aumentou 0,58% para 13,86 euros, depois de a petrolífera ter anunciado um forte aumento na exploração de petróleo nos últimos meses do ano passado, suportado pelo crescimento da produção em Angola. Enquanto isto, o preço do barril de matéria-prima está a valorizar mais de 1% nos mercados internacionais.

Nas restantes praças europeias o sentimento também é positivo, com o aparecimento dos primeiros sinais de alívio face ao coronavírus, da China. Isto depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter afirmado que estava confiante na capacidade da China de conter o surto.

