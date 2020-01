O vermelho imperou nos mercados no arranque da semana, com os investidores a temerem as consequências económicas da propagação do coronavírus na China. As principais bolsas europeias encerraram com perdas em torno de 2%, rumo que foi acompanhado pela praça bolsista nacional, com o PSI-20 a encerrar na fasquia mais baixa do ano.

O PSI-20 desvalorizou 2,04%, para os 5.178,89 pontos, o maior deslize desde o início de agosto. Na Europa, o Stoxx 600 — índice que agrega as 600 maiores capitalizações bolsistas do Velho Continente — recuou 2,41%.

A derrapagem nos mercados europeus acontece numa altura em que o número de mortos pelo surto de coronavírus na China aumentou para 81 e o vírus se propagou para mais de dez países, incluindo França, Japão e Estados Unidos. Alguns analistas questionam ainda se a China será capaz de conter a epidemia.

PSI-20 cai mais de 2%

Nenhum dos 18 títulos do PSI-20 escapou ao contágio das perdas bolsistas. A Altri e a Sonae Capital destacaram-se pela dimensão das perdas que superaram os 5%. As ações da papeleira recuaram 5,34%, para os 5,76 euros, enquanto as da holding que integra o universo Sonae desvalorizaram 5,3%, para os 73,20 cêntimos.

Mas o rumo do índice bolsista nacional foi sobretudo ditado pela queda do BCP e da Galp Energia. As ações do banco liderado por Miguel Maya caíram 4,11%, para os 18,18 cêntimos, enquanto as da petrolífera perderam 2,37%, para os 13,78 euros, acompanhando o deslize das cotações do petróleo.

O “ouro negro” cedia mais de 3%, condicionado pelos esperados efeitos nefastos para a economia e, em consequência, sobre o consumo de petróleo a nível mundial caso o coronavírus se transforme numa epidemia mundial. O preço do barril de brent, referência para as importações nacionais, caiu abaixo da fasquia dos 60 dólares pela primeira vez desde o início de novembro.

