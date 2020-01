Hoje nas notícias: EuroBic, Novo Banco e sobreendividamento

Isabel dos Santos continua entre as manchetes dos jornais nacionais, desta vez devido ao crédito concedido pelo banco de que é acionista, o EuroBic, ao marido Sindika Dokolo. Também o Novo está nas notícias com o Parlamento a querer controlar injeções do Fundo de Resolução e o banco a pedir insolvência de milionário com dívida de 375 milhões. Os pedidos de ajuda das famílias sobreendividadas à Deco e a compra de medicamentos recusada a hospitais estão também em destaque.

EuroBic financia marido de Isabel dos Santos em nove milhões de euros

O banco do qual Isabel dos Santos é a principal acionista, o EuroBic, financiou o marido da empresária em nove milhões de euros, em 2013. O empréstimo foi concedido à Euro Atlantic Asset Management, detida por Sindika Dokolo, e teria como objetivo expandir, em França, a atividade de distribuição de joias de luxo da De Grisogono. O empréstimo terá sido aprovado pela administração do então Banco BIC, foi refinanciado e está em incumprimento.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Parlamento quer controlar injeções no Novo Banco

Quatro partidos fizeram propostas de alterações à forma como se processam as injeções do Fundo de Resolução ao Novo Banco. PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PAN querem que estes reforços de capital sejam escrutinados no Parlamento. As várias propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 são diferentes, mas os partidos — que compõem uma maioria negativa — estão disponíveis para entendimentos.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Novo Banco pede insolvência de milionário com dívida de 375 milhões

O Banco Espírito Espírito Santo (BES) aceitou ações de valor quase nulo para garantir em empréstimos ao empresário Moniz da Maia, Agora o dinheiro dificilmente vai ser recuperado e restam apenas terrenos em Benavente. Nesse sentido, o Novo Banco pede agora a insolvência do milionário com dívida de 375 milhões.

Leia a notícia no Jornal de Notícias (acesso pago).

Mais de 29 mil sobreendividados pediram ajuda à Deco em 2019

Mais de 29 mil sobreendividados voltaram a pedir ajuda à Deco em 2019, tal como em 2018, sendo a principal causa de endividamento a deterioração das condições laborais, em vez do desemprego, segundo dados da associação. A entrada em vigor (em julho de 2018) de novas regras do Banco de Portugal de restrição à concessão de novos créditos à habitação e ao consumo “tiveram algum efeito” no crédito à habitação, mas a Deco considera que ainda “há muito a fazer” e defende a criação de “regras muito apertadas” o crédito ao consumo.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Compra de medicamentos recusada a hospitais com saldo negativo

Entre 2017 e o 2019, o Tribunal de Contas (TdC) recusou vistos prévios a, pelo menos, 35 contratos apresentados por vários hospitais que queriam adquirir medicamentos, alimentação, tratamento de roupa, serviços de diálise ou informáticos, radiologia e seguros de trabalho. A recusa é justificada pelo saldo negativo dos hospitais que não lhe permitiam assumir aqueles compromissos. O TdC e as administrações hospitalares dessas unidades de saúde alertaram os ministérios da Saúde e Finanças diversas vezes para o problema.