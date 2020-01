Revista de imprensa internacional

O Credit Suisse ignorou os avisos do então CEO regional, Fawzi Kyriakos-Saad, para os riscos num empréstimo de dois mil milhões de dólares a Moçambique. O mercado imobiliário do Reino Unido está a dar sinais de vida depois da vitória de Boris Johnson. O preço das casas subiu 1,9% em janeiro, relativamente ao ano anterior. A marcar atualidade internacional está ainda o coronavírus. Veja as principais notícias da imprensa internacional.

Bloomberg

Credit Suisse ignorou riscos nas “tuna bonds” moçambicanas

O Credit Suisse ignorou os avisos do então CEO regional, Fawzi Kyriakos-Saad, para os riscos num empréstimo de dois mil milhões de dólares a Moçambique. O financiamento, cujos fundos viriam a ser desviados, terão tido parecer desfavorável. O caso de corrupção, que está nos tribunais depois de Moçambique ter processado o banco, ficou conhecido como “tuna bonds” pois a dívida seria contraída pelo país para investir em barcos de pesca.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Reuters

Esquema com robôs terá gerado “perdas financeiras massivas” a idosos nos EUA

O Governo dos Estados Unidos processou, esta terça-feira, cinco empresas e três indivíduos por suspeitas de fraude. O esquema, que envolvia chamadas telefónicas realizadas por robôs a partir de países como a Índia, terá gerado “perdas financeiras massivas”, de milhares de milhões de dólares, a idosos norte-americanos.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

Preços das casas no Reino Unido sobem após eleições

A vitória de Boris Johnson, em dezembro, reanimou o mercado imobiliário britânico. O preço dos imóveis registou em janeiro a primeira subida num ano, aumentando em 0,5% face ao mês anterior, segundo a Nationwide Building Society. Assistiu-se a um aumento de de 1,9% nos valores de venda dos imóveis em relação ao ano anterior, o maior desde novembro de 2018. Esta evolução reforça a perceção de que a economia britânica está a recuperar gradualmente.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

El País

Desigualdades entre as regiões mais ricas e mais pobres de Espanha cai para metade

Segundo o relatório da Fedea, as desigualdades entre as regiões mais ricas e as mais pobres do país vizinho estão a encolher. Entre 1955 e 2018, utilizando uma métrica de pontos, o rendimento per capita da região mais rica e da mais pobre passou de 124 pontos para 65 pontos, uma redução para cerca de metade. Madrid é a região mais rica, sendo que a Estremadura continua, desde 1955, a ser a região mais pobre.

Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Business Insider

Robô entrega comida a pessoas infetadas com o coronavírus

Chama-se “Little Peanut” e está a entregar comida a pessoas em quarentena devido ao coronavírus, isto depois de ter viajado num voo com pacientes suspeitos de estarem infetados com a doença. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o robô a passar de porta em porta num hotel em Hangzhou, na China, a dirigir-se às pessoas e a dizer: “Olá, o “Little Peanut” está a servi-lhe comida”. No final é possível ouvir-se: ” aprecie a sua refeição. Se precisar de mais alguma coisa, envie uma mensagem para a equipa do WeChat”. Vários robôs têm sido distribuídos pelos vários andares do hotel para reduzir o contacto humano e impedir a propagação do novo coronavírus.

Leia a notícia completa no Business Insider (acesso livre, conteúdo em inglês).