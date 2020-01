Wall Street está a prolongar as perdas da última sessão, com o coronavírus a voltar a levantar preocupações quanto a uma desaceleração da economia mundial — com o número de infetados e mortos a aumentar de dia para dia. O abrandamento do crescimento económico norte-americano, mas também resultados desanimadores, nomeadamente do Facebook, também estão a pesar nos índices dos EUA.

O crescimento da economia norte-americana abrandou para 2,3% em 2019, ficando aquém da meta de 3% do governo de Donald Trump, apesar de corresponder às expectativas dos analistas. As tensões comerciais com a China prejudicaram o investimento das empresas e o desempenho da economia.

Perante este cenário, o índice de referência S&P 500 está a cair 0,67% para 3.251,29 pontos, acompanhando pelo tecnológico Nasdaq que perde 0,68% para 9.212,05 pontos. Pelo mesmo caminho segue o industrial Dow Jones, ao recuar 0,47% para 28.600,65 pontos.

A pesar no desempenho encontra-se o Facebook, que afunda 7,02% para os 207,57 dólares depois de a empresa liderada por Mark Zuckerberg anunciar uma quebra nos lucros. A rede social alertou ainda que o crescimento vai continuar a abrandar.

Cotadas expostas ao comércio e ligações com a China também registam perdas, como a Caterpillar, que recua 0,13% para os 135,60 dólares.

Por outro lado, a travar perdas maiores encontra-se a Microsoft, que avança 3,03% para os 173,14 dólares, depois de apresentar resultados acima das expectativas de Wall Street. A Tesla também se destaca, ao subir 10,02% para os 639,22 dólares depois de atingir um recorde nas entregas de automóveis.