3,5 milhões de euros depois, DeBorla muda para hôma

A DeBorla, cadeia especializada em artigos para o lar, mudou de nome e passa a chamar-se hôma. Acaba de apresentar o rebranding da marca que representa um investimento total de cerca de 3.5 milhões de euros.

“A marca DeBorla foi redesenhada para se tornar mais alegre e competitiva. Vamos redecorar-nos através do logótipo, cores, lojas, fardas e comunicação. “Happy Home Living” é o lema da nossa nova casa. Queremos ser felizes e fazer os nossos clientes ainda mais felizes”, assegura Luís Correia, diretor-geral da hôma.

Este rebranding tem como grande objetivo ajustar a imagem da marca à sua oferta e posicionamento atuais, de forma a refletir a sua evolução. Esta mudança assinala também os 20 anos da marca no mercado nacional como uma das líderes do retalho.

Para Luís Correia esta mudança e investimento simboliza “o crescimento da marca ao longo destes 20 anos no mercado nacional como uma das empresas líderes de retalho, tendo 35 lojas presentes em todo o país. Estes 20 anos significam mudança de imagem, inovação, mas com os preços e qualidade-design de sempre”, refere o diretor-geral da hôma, em comunicado.

As lojas serão redecoradas nas próximas semanas e a nova imagem e posicionamento da marca vão ser comunicados com campanhas outdoor, rádio, folhetos promocionais e nas redes sociais, onde a hôma pretende continuar e intensificar uma aproximação com os clientes.

Em 2020 a hôma perspetiva um volume de negócios total na ordem de 80 milhões de euros. Luís Correia, explica que “a intenção para este ano é continuar a reforçar a presença em território nacional, estando previsto abrir mais três lojas em 2020, sendo a primeira destas em Leiria no final do primeiro trimestre.”