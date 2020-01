Quem vende mais? Apple “apanha” a Samsung

Durante vários anos, a Samsung tem sido líder incontestável na venda de smartphones. Mas a hegemonia sul coreana poderá ter os dias contados, tendo em conta o crescimento exponencial apresentado pela rival norte-americana. A Apple terá, de acordo com as estimativas dos analistas, conseguido “apanhar” a Samsung. Ou mesmo superado.

Segundo as estimativas consultadas pela Bloomberg (acesso condicionado), os analistas da Estrategy Analytics estimam que a empresa liderada por Tim Cook tenha enviado para as lojas 70,7 milhões de iPhones durante o último trimestre do ano passado, um número ligeiramente superior ao da Samsung que distribuiu 68,8 milhões de smartphones. Por outro lado, Canalys avança com uma projeção de 78 milhões para a Apple e 71 milhões para a Samsung.

Mas as estimativas não dão sempre o título de líder à Apple. A IHS Markit estima que a empresa fundada por Steve Jobs tenha conseguido vender 67,7 milhões de smartphones, valor ligeiramente inferior aos 70,7 milhões da Samsung.

Estas dados baseiam-se em estimativas, uma vez que a Apple deixou de revelar oficialmente o número de aparelhos vendidos. A análise refere ainda que a Huawei, outra das principais fabricantes de smartphones está a perder terreno.

Esta quinta-feira a Apple apresentou os resultados relativos ao primeiro trimestre fiscal, concluído em dezembro. As receitas da empresa alcançaram um recorde de 91,82 mil milhões de dólares entre outubro e dezembro e comparam com os 84,31 mil milhões gerados no período homólogo. Ao mesmo tempo, as vendas de novos iPhones alcançaram os 55,96 mil milhões de dólares, um aumento face aos 51,98 mil milhões de dólares registados no mesmo trimestre de 2018.