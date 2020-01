A Apple está contra a iniciativa do Parlamento Europeu de criar um carregador universal com o intuito de reduzir a confusão dos utilizadores e o impacto ambiental. A fabricante do iPhone diz que pode prejudicar a inovação e aumentar o lixo eletrónico.

“Acreditamos que a regulamentação que força a conformidade em relação a um tipo de conector incluído em todos os smartphones limita a inovação, em vez de encorajá-la e poderá prejudicar os consumidores na Europa e em toda a economia como um todo”, refere a Apple, em comunicado citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

A reação da Apple surge uma semana depois de o Parlamento Europeu ter voltado a trazer à discussão a ideia de as marcas adotarem um único formato de carregador aplicado a vários dispositivos móveis, incluindo smartphones.

Para a fabricante norte-americana, a iniciativa dos legisladores europeus poderá limitar a inovação do setor. “Esperamos que a Comissão [Europeia] continue à procura de uma solução que não prejudique a capacidade de inovação do setor”, assinalou a empresa.

Esta tomada de posição está alinhada com um estudo realizado pela Copenhagen Economics e financiado pela Apple que mostrou que a criação de um carregador comum poderia custar pelo menos 1,5 mil milhões de euros. Além disso, segundo a Apple, há ainda que somar o impacto ambiental que esta mudança provocaria.

Há mais de uma década que União Europeia quer criar um formato de um carregador universal. Em 2009, quatro empresas, incluindo a Apple, Samsung, Huawei e Nokia, assinaram um memorando de entendimento voluntário para harmonizarem carregadores para os novos modelos de smartphones. Ainda assim, o propósito acabou por não ser cumprido.