A Altice Portugal anunciou esta quarta-feira que a televisão da Meo vai passar a estar disponível na Apple TV, integrada com as outras funcionalidades já existentes nesta tecnologia da fabricante do iPhone. A empresa vai também começar a vender a box da Apple TV com capacidade 4K e 64 GB de armazenamento, por 219,99 euros.

De acordo com João Epifânio, administrador da Altice Portugal para a área das vendas, a aplicação da Meo vem integrada na Apple TV para os clientes que adquiram a box na loja da operadora. O serviço inclui não só a televisão linear, em direto, mas também os filmes e séries que já passaram na televisão.

Este lançamento insere-se na estratégia de “diversificação” do portefólio de serviços da Altice Portugal, a tempo da época do natal. Atualmente, a empresa líder na TV em Portugal é a Nos, mas a Altice Portugal considera que este lançamento vai ajudar a Meo a chegar à liderança em breve, disse Alexandre Fonseca, presidente executivo da empresa, à margem do congresso da APDC: “Este é mais um passo para a liderança na TV, que se aproxima a passos largos”.

Aos jornalistas, Alexandre Fonseca disse ainda que estes serviços, como a Apple TV, “não são uma ameaça” para a Altice Portugal e disso resulta a lógica de parceria fechada entre a empresa e a Apple. No evento, não esteve presente qualquer responsável da marca da maçã no evento organizado pela operadora portuguesa.

À margem do congresso, a Altice Portugal demonstrou as potencialidades desta parceria, nomeadamente a possibilidade de recuar e avançar na emissão de forma rápida e simples, bem como uma experiência de zapping igualmente veloz. Desde novembro, a Apple TV em Portugal passou a incluir o serviço de streaming Apple TV+, que custa 4,99 euros por mês.

Correção: Uma versão anterior indicava que a box custaria 299,99 euros. No entanto, a box custa 219,99 euros. Aos leitores e visados, as nossas desculpas.

(Notícia atualizada às 12h52 com mais informações)