O Santander Totta não vai entrar na corrida pela aquisição da posição de Isabel dos Santos no EuroBic, ou na instituição financeira como um todo. Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Totta, diz “não estamos a olhar e não vamos olhar” quando questionado sobre se poderia ser um dos interessados no banco liderado por Teixeira dos Santos.

Pedro Castro e Almeida começa por socorrer-se da frase da praxe perante questões desta natureza quando questionado sobre um eventual interesse do Santander no EuroBic. “Este é o nosso negócio, estamos sempre atentos”, diz para depois assegurar que “não estamos a olhar e não estamos interessados”.

Para justificar essa posição, o CEO remete para a atual posição do banco no mercado nacional. “Temos em Portugal uma quota de 20%. Não nos parece que com uma quota como a que temos em Portugal, o grupo queira continuar a investir“, enquadra Pedro Castro e Almeida, lembrando que após as aquisições feitas em território nacional o crescimento “é orgânico”.

“Não estamos a olhar e não vamos olhar”, conclui a esse propósito, acabando por reconhecer também que “a reputação [do banco que tem Isabel dos Santos como principal acionista] não ajuda”.

Para além do Abanca, existirão interessados do Reino Unido, Médio Oriente e China pelo EuroBic, tal como adiantou o ECO. Isabel dos Santos está a vender a sua posição de 42,5% no banco que está no epicentro da polémica do Luanda Leaks. Ainda assim, negócio poderá envolver mesmo 100% do capital da instituição liderada por Teixeira dos Santos.

(Notícia atualizada às 12h56 com mais informação)