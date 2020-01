Hoje nas notícias: BES, CGD e pediatras

A banca está em destaque nas capas dos jornais desta sexta-feira. Destaque para a possibilidade de o Banco de Portugal vir a ter de pagar a todos os lesados do BES, mas também para o facto de Justiça portuguesa não poder usar aos segredos do hacker Rui Pinto sobre o BES. No dia em que a Caixa Geral de Depósitos apresenta as contas de 2019, Paulo Macedo diz que o plano estratégico do banco público está a ser cumprido com sucesso. É noticiada ainda distribuição desequilibrada de pediatras no país e a falta destes profissionais no interior, bem como o avanço para a Justiça de proprietários de casas junto à orla marítima de Esposende que acusam o Estado de não travar o mar.

BdP arrisca pagar a todos os lesados do BES após derrota no Supremo

O Banco de Portugal arrisca ter de pagar a todos os lesados do BES após derrota no Supremo. Os credores internacionais e a massa insolvente do Espírito Santo Financial Group insistem que a diretiva europeia sobre resoluções bancárias foi violada. O caso fica agora nas mãos do Tribunal de Justiça da União Europeia. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago, link indisponível).

Paulo Macedo: Plano da CGD está “a ser cumprido com sucesso”

Passados três anos desde que assumiu a liderança a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a um ano do fim do mandato, Paulo Macedo assegura que o plano estratégico do banco está “a ser cumprido com sucesso”. A um ano de o plano ser concluído, três quartos estão cumpridos, ou foram mesmo ultrapassados, de acordo com os resultados do banco até setembro de 2019. Além de cumprir na totalidade o plano estratégico, Paulo Macedo garante que a CGD tem como objetivo continuar a “devolver” o investimento feito no banco, tanto este ano como no próximo. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Justiça não pode usar segredos de Rui Pinto sobre BES

A Polícia Judiciária não pode utilizar os inúmeros ficheiros encontrados por Rui Pinto e que foram apreendidos após as buscas à casa do hacker português em Budapeste, na Hungria. Entre os elementos apreendidos estarão informações relativas ao Banco Espírito Santo (BES), mas que não deverão dar origem a nenhum processo-crime, uma vez que já foram abertas e obtidas ilegalmente. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

“Nunca houve tantos pediatras. No interior é que é uma desgraça”

Para o diretor da área pediátrica do Dona Estefânia não há falta de pediatras em Portugal. O problema é a distribuição dos profissionais que se concentram excessivamente no litoral. Gonçalo Cordeiro Ferreira, que está prestes a aposentar-se, critica ainda o facto de os pediatras passarem demasiado tempo a fazer urgências, quando deveriam dar mais atenção à atividade programada e aos seus doentes. “As urgências são um enorme consumidor de recursos” e “não estão a servir para aquilo que foram feitas”, lamenta. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Donos de casas processam Estado por não travar avanço do mar

Seis proprietários de casas situadas junto à orla marítima de Esposende decidiram processar o Estado e exigem indemnizações em tribunal por este não ter travado o avanço do mar. A decisão surge na sequência de uma outra que dá força a essa ação, já que um outro proprietário recebeu uma compensação de 60 mil euros. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago, link indisponível).