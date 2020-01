Economia europeia abranda em 2019

No último trimestre de 2019, a economia da Zona Euro cresceu, em termos homólogos, 1% e a da União Europeia 1,1%. De acordo com o Eurostat, no conjunto do ano, o PIB da área da moeda única terá avançado 1,2% e o dos 28 Estados-membros europeus 1,4%, o que representa uma aceleração face ao crescimento de 1,8% e 1,9% registado em 2018.

Na comparação em cadeia, face ao terceiro trimestre, o gabinete oficial de estatísticas da UE estima que o PIB tenha registado nos últimos três meses do ano um ligeiro aumento de 0,1% tanto no espaço da moeda única como no conjunto da União.

Entre julho e setembro, o PIB da Zona Euro crescera 1,2% em termos homólogos e 0,3% face ao segundo trimestre, enquanto na UE a 28 avançara 1,4% face ao terceiro trimestre de 2018 e igualmente 0,3% comparativamente ao segundo trimestre.