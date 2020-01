É oficial: Pensões até 877,6 euros sobem 0,7% este ano

O Ministério das Finanças e o Ministério do Trabalho publicaram, esta sexta-feira, em Diário da República as portarias que atualizam o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) e que, consequentemente, determinam o valor das prestações sociais a vigorar em 2020, nomeadamente o das pensões. No caso das pensões mais baixas, a aplicação deste IAS implica uma subida de 0,7% no respetivo valor.

O novo IAS para este ano foi assim estipulado nos 438,81 euros, confirmando os cálculos feitos pelo ECO, em novembro, a partir da variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, em novembro.

À boleia dessa atualização, as pensões mais baixas até ao limite de 877,62 euros vão subir 0,7%, já a partir deste mês de janeiro. Os restantes pensionistas também vão ver as suas pensões engordar. Para as pensões entre 877,6 euros (duas vezes o Indexante dos Apoios Sociais) e 2.632,8 euros (seis vezes o Indexante dos Apoios Sociais), a subida vai ser de 0,24%. Já as pensões de valor superior a 2632,86 euros não são objeto de atualização.

A indicação do IAS que se irá aplicar este ano, irá ainda puxar por prestações sociais como o rendimento social de inserção e os subsídios de doença e por morte.