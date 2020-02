Isabel dos Santos negoceia devolução de dinheiro a Angola

A edição deste sábado do Expresso, que cita uma fonte ligada à filha do ex-Presidente de Angola, noticia que Isabel dos Santos estará disponível para negociar o levantamento do arresto dos seus bens.

Segundo o jornal, “os advogados de Isabel dos Santos iniciaram inclusive conversações com a Procuradoria-Geral da República de Angola para tentarem chegar a um acordo”.

O semanário fala na devolução de 193 milhões de euros relacionados com a operação que permitiu a entrada da empresária na Galp, mais 146 milhões de dólares de um negócio que envolveu a empresa de diamantes Sodiam e ainda 38 milhões de dólares retirados de uma conta da Sonangol já depois de Isabel dos Santos ter sido exonerada da presidência da petrolífera.

O arresto dos bens e das contas de Isabel dos Santos em Angola foi decretado no final de dezembro, e está relacionado com um processo de condenação para o pagamento de mais de 1,1 mil milhões dólares (mil milhões de euros) ao Estado angolano, por alegados prejuízos provocados na Sonangol e na Sodiam.