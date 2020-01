Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal destacou a importância do combate ao branqueamento de capitais, entre os principais desafios que identifica no futuro da banca portuguesa. E, neste âmbito, destaca ser necessário que os bancos sejam “diligentes e eficazes” nesse combate.

O alerta do regulador foi feito esta quinta-feira durante a “Banking Summit”, evento organizado pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), subordinado ao tema “Que banca queremos em Portugal?”. Durante a apresentação, o responsável do supervisor do sistema bancário português começou por dizer ser necessário que “os bancos interiorizem e antecipem a dinâmica regulatória e que façam do respeito das regras da supervisão não só uma obrigação, mas também uma vantagem competitiva geradora de confiança do mercado”.

E entre os vários pontos que destacou nesse quadro, não passou ao lado do tema que tem estado na ordem do dia e que saltou para a ribalta após o escândalo do Luanda Leaks que envolve Isabel dos Santos e, nomeadamente, o Eurobic.

Sem referir nenhum caso particular, Carlos Costa apelou contudo a que os bancos sejam “diligentes e eficazes na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”.

