Oi encaixa 26 milhões de euros com venda de imóvel

A Oi encaixou 120,5 milhões de reais (cerca de 25,7 milhões de euros) com uma nova venda, que se inclui no plano de alienação de ativos não core da telecom brasileira. Em comunicado ao mercado, a Oi — cujo maior acionista é a holding portuguesa Pharol — anunciou que fechou a venda à Alianza Gestão de Recursos.

A empresa “celebrou instrumento particular de promessa de venda de imóvel de sua propriedade, localizado na Rua General Polidoro nº 99, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, à Alianza Gestão de Recursos Ltda., pelo valor de 120,5 milhões de reais, dando continuidade a seu projeto de venda de ativos non-core“, como explicou em comunicado.

O programa de alienação de ativos não estratégicos decorre em linha com o previsto com o Plano de Recuperação Judicial em que a Oi está envolvida. A transferência efetiva do imóvel e o recebimento do montante estão previstos para março, após cumprimento de condições contratuais, refere ainda a empresa em comunicado.

“A operação foi autorizada pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, após a manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Administrador Judicial. Da mesma forma, a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel confirmou a desvinculação do Imóvel da Relação de Bens Reversíveis da Companhia”, acrescentou.