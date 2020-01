Presidente da Câmara do Porto defende criação do Iberolux

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira revelou que gostaria que houvesse uma aproximação mais efetiva entre Portugal e Espanha e defendeu a formação “de um Iberolux”. Uma espécie de Benelux, adaptado ao espaço ibérico, resultado de “uma estratégia coordenada entre Portugal e Espanha”.

“Durante centenas de anos vivemos de costas voltadas, com enormes desconfianças. Felizmente, essa realidade hoje já não existe. A ligação entre as nossas cidades transfronteiriças é óbvia. Falamos um idioma que não é o mesmo, mas entendemo-nos. Temos um espaço ibero-americano que é essencial para ambos os países. Falta agora fazer o trabalho de construir o Iberolux”, declarou o autarca à EFE, à margem do Cities Forum 2020, que decorre na cidade até esta sexta-feira.

A ideia do Iberolux foi lançada quinta-feira pelo presidente da Câmara do Porto, quando desafiado a falar sobre o posicionamento da cidade nos contextos europeu e ibérico.

“A forma como se materializaria essa cooperação também poderia envolver a comunicação social, no sentido de um maior intercâmbio de informação”, propôs Rui Moreira.

O autarca destaca que "o Porto sempre foi uma cidade virada para a Europa e para o futuro". Está convicto que "o projeto europeu está vivo e de boa saúde e tem agora novas apostas". Rui Moreira disse que "enquanto países do sudoeste europeu, está na altura de Portugal e Espanha avançarem com uma cooperação mais estreita a vários níveis".

O presidente da Câmara do Porto sublinhou ainda a “relação muito próxima entre o Norte de Portugal e a Região Norte de Espanha, que já praticamente dá como certa a ausência de fronteiras, como outro argumento para a criação do Iberolux”.