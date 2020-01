Reino Unido já não faz parte da União Europeia

É oficial. O Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia, 47 anos depois de entrar. Passaram 1.318 dias desde o referendo que confirmou que os britânicos queriam sair da União Europeia (UE). Arranca agora um período de transição até ao final do ano, que será marcado por negociações entre os dois blocos.

O dia foi marcado tanto por festejos como por lamentos. Apoiantes e opositores do Brexit juntaram-se nas ruas da capital britânica para marcar o acontecimento. Nas instituições europeias, as bandeiras britânicas foram retiradas e as mensagens dos líderes foram de compromisso com o projeto da UE e tristeza pela saída do Reino Unido.

O Reino Unido é assim o primeiro Estado-membro a sair da UE. Entra num processo de transição de 11 meses, durante o qual vai seguir as regras da UE, mas vai deixar de estar representado nas instituições. O objetivo é dar tempo ao cidadãos e empresas para se adaptarem, sendo que as viagens e o comércio se vão manter relativamente na mesma.

As negociações para definir a futura relação económica e política vão arrancar em força em março. Apesar de alguns oficiais da UE, nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, já terem sinalizado que é pouco tempo, o Reino Unido insistiu que as negociações não se deveriam estender para lá de 31 de dezembro de 2020. Ainda assim, é possível o período ser prolongado por 12 ou 24 meses, mas ambos os lados têm de concordar com a extensão até 1 de julho.

O novo acordo entre a UE e o Reino Unido, que definirá os termos do comércio, cooperação em áreas como segurança e defesa, acesso às águas de pesca e outras questões, deverá ser finalizado até ao fim de novembro, para dar tempo para ser ratificado. Se as partes não chegarem a acordo, há o risco de um “hard Brexit”, com o Reino Unido a sair sem acordo. Se tal acontecer, as relações económicas entre os blocos passam a seguir as regras da Organização Mundial de Comércio.