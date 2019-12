A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alerta que o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) poderá não ser suficiente, e, por isso, não descarta a hipótese de este ter de ser alargado.

Ursula von der Leyen admite estar “seriamente preocupada” quanto ao tempo disponível para as negociações e sublinha que todas as opções estão em aberto. “Não se trata apenas de negociar um acordo relativo ao comércio livre, mas muitas outras questões”, apontou a presidente da Comissão Europeia, em entrevista ao jornal francês Le Echos (acesso condicionado, conteúdo em francês).

Para a presidente da Comissão Europeia “ambos os lados deveriam questionar-se seriamente se as negociações são viáveis num espaço de tempo tão curto”. Nesse sentido, von der Leyen aconselha os líderes mundiais a reavaliarem a sua posição a meio do ano e, “se necessário a chegar a um consenso para uma extensão do período de transição”, sublinha.

Boris Johnson venceu as eleições britânicas a 12 de dezembro com maioria absoluta e aproveitou para tirar o país do impasse político em que estava mergulhado, abrindo caminho à saída do Reino Unido da UE a 31 de janeiro. Na semana passada, o Parlamento britânico deu luz verde aos princípios gerais do acordo para a saída ordenada, sendo que os termos do documento ainda vão ser sujeitos a uma análise mais detalhada na especialidade.

No dia 9 de janeiro esta lei será votada, mas é expectável que não tenha entraves dada a maioria de 80 deputados no Partido Conservador na Câmara dos Comuns. Além disso, quando Boris Johnson venceu as eleições retirou a cláusula que permitia prolongar o Brexit por mais dois anos.