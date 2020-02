Espanha anunciou esta sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus no país, um cidadão alemão de um grupo de cinco que estava em observação em La Gomera, nas Canárias.

O Conselho de Saúde do Governo de Canárias adiantou que o resultado das análises feitas pelo Centro Nacional de Microbiologia do Instituto de Saúde Carlos III confirmou que uma das cinco pessoas que se mantinham em observação em La Gomera deu positivo. “Trata-se de um grupo de cinco turistas alemães, dois dos quais mantiveram contacto direto com uma pessoa contagiada [pelo novo coronavírus] na Alemanha”, adianta a agência noticiosa Efe.

Em Portugal, a RTP tinha avançado esta sexta-feira que um empresário italiano que esteve em Felgueiras estava em observação no Hospital de São João, no Porto, por suspeitas de poder ter sido contagiado por esta nova estirpe de coronavírus.

No entanto, a SIC Notícias avança este sábado que os resultados das análises afastaram a hipótese de este homem estar infetado. O homem tinha regressado da China a 22 de janeiro.

O número de mortes causadas por esta infeção já chega aos 259, com foco na China. O número de pessoas infetadas subiu para 11.791.

(Notícia atualizada às 10h46 com informação de que o caso suspeito em Portugal deu negativo)