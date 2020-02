O presidente da Assembleia da República confirmou esta segunda-feira o que já se esperava: Joacine Katar Moreira vai ser deputada não inscrita no Parlamento. Perde, assim, o direito às cinco declarações políticas dos deputados únicos por sessão legislativa.

“Hoje de manhã tive uma rápida reunião com a direção do Livre e também uma rápida reunião com a deputada Joacine, que acabou de me enviar uma comunicação a informar que, a partir de hoje, passará a exercer o seu mandato como deputada não inscrita“, começou por dizer Ferro Rodrigues, antes de dar início ao primeiro de quatro dias de votações do Orçamento do Estado na especialidade.

Assim, e em termos práticos, continuou o presidente da Assembleia, “será preciso adotar para o Plenário de amanhã, algumas medidas em relação ao quadro eletrónico e ao lugar em que [Joacine] estará sentada”. “Mas nada disso é urgente e pode esperar para amanhã. Agradeço que haja no meio destas dificuldades todas este bom senso de hoje que permite que possamos avançar sem mais problemas”, sinalizou.

Como deputada não inscrita no Parlamento, Joacine Katar Moreira perde o direito às cinco declarações políticas dos deputados únicos por sessão legislativa, podendo apenas protagonizar duas intervenções de um minuto cada.

Na passada sexta-feira, o Livre retirou a confiança política a Joacine Katar Moreira após várias “divergências políticas”, deixando o partido sem representação parlamentar. A decisão foi tomada “por maioria” e, nessa altura, já tudo indicava que esta ficasse como deputada não inscrita.

Mas a deputada sempre demonstrou interesse em continuar no Parlamento. “Não vou permitir que ninguém me diga que não estou onde devia estar. Eu nasci para estar ali!”, disse Joacine, após ser confirmado o retirar da confiança política. “Não me imagino em mais sítio nenhum hoje, lamento muito”, continuou.