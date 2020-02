Revista de imprensa internacional

O Reino Unido vai ser mais ríspido na hora de libertar condenados por terrorismo, depois do ataque que matou duas pessoas no fim de semana. Nas empresas, a Airbus conseguiu encerrar três investigações de corrupção em troca de 3.600 milhões de euros, enquanto a WeWork já tem um novo líder, desta vez especializado no setor imobiliário. É ainda notícia a final do Super Bowl, com os Kansas City Chiefs a levarem a melhor, no mesmo dia em que arrancam as eleições primárias dos Estados Unidos.

Expansión

Airbus paga 3.600 milhões para encerrar investigação sobre corrupção

O gigante aeronáutico chegou a acordo com as autoridades judiciais de França, Reino Unido e Estados Unidos para encerrar as investigações de corrupção e subornos que estes países tinham em aberto contra a própria empresa. Em troca, a Airbus vai pagar uma multa de 3.598 milhões de euros, para além de outros custos. Este acordo foi anunciado no mesmo dia em que a Malásia abriu uma investigação à Airbus pelo pagamento de subornos a executivos da AirAsia. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Les Echos

WeWork tem um novo líder… especializado no setor imobiliário

A startup de espaços de cowork WeWork escolheu Sandeep Mathrani, um especialista no setor imobiliário, como novo presidente executivo. Mathrani vai suceder a dupla Sebastian Gunningham e Artie Minson, que vão continuar na empresa durante um período de transição. O novo líder foi presidente executivo da área de retalho da Brookfield e traz uma vasta experiência na área de imobiliário, relevante para a WeWork. Leia a notícia completa no Les Echo (acesso livre, conteúdo em francês)

The Guardian

“Precisamos de derrotar Trump”, apelam democratas antes das primárias dos EUA

Arrancam esta noite as eleições primárias nos Estados Unidos, com o Estado de Iowa a dar o pontapé inicial com a escolha do candidato que concorrerá contra Donald Trump nas eleições presidenciais a 3 de novembro. “Vamos — devemos — unir-nos como um partido e derrotar Donald Trump”, gritou Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts e candidata democrata, aos eleitores. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês)

CNN

Kansas City Chiefs vencem Super Bowl. Cada jogador recebe bónus de 124.000 dólares

Pela primeira vez em 50 anos, os Kansas City Chiefs foram os vencedores da Super Bowl, derrotando os San Francisco 49ers por 31 a 20. Além de levarem para casa o cobiçado troféu Vince Lombardi , os jogadores da equipa vencedora receberão um cheque bónus de 124.000 dólares (111.800 euros), mas os prémios monetários não ficam por aqui. Tanto os Chiefs como os 49ers já ganharam 87.000 dólares (78.400 euros) por jogador no jogo na pós-temporada. Ou seja, cada jogador vencedor pode voltar para casa com um total de 211.000 dólares (190.125 euros). Leia a notícia completa na CNN (acesso livre, conteúdo em inglês)

Reuters

Reino Unido aperta regras de condenação por terrorismo depois de ataque em Londres

O primeiro-ministro britânico vai estabelecer regras mais apertadas na hora de libertar pessoas condenadas por terrorismo. A ideia é implementar novas leis que acabem com a liberdade antecipada nestes casos. Esta decisão surge na sequência de um ataque em Londres, este domingo, em que um atacante matou duas pessoas à facada, cerca de uma semana depois de ter sido libertado por terrorismo. “O correto é que essas pessoas sejam mantidas atrás das grades”, disse a secretária de Estado dos Assuntos Internos. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)