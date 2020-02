As empresas que integram a lista de fornecedores da Volkswagen e da PSA já têm concursos abertos para se poderem candidatar a apoios comunitários. Em causa estão 56,4 milhões de euros que devem ser disputados em pé de igualdade pelas 33 empresas e 11 entidades não empresariais que reuniram os requisitos para fazer partes destes clubes. As candidaturas estão abertas até 30 de junho.

Os novos Clubes foram criados no verão mas, apesar de as candidaturas das empresas para integrar a lista de fornecedores terem sido entregues em março de 2019 — e as PME escolhidas no verão –, os concursos, no âmbito do Sistema de Incentivos, só foram lançados a 27 de janeiro. A demora no lançamento dos concursos levou inclusivamente algumas empresas a desistir de integrar a lista de fornecedores, tal como o ECO avançou no início de janeiro.

Houve a expectativa de que o concurso fosse lançado na primeira semana de dezembro, mas essa possibilidade acabou por não se concretizar e as empresas nucleares fizeram chegar ao Governo a sua preocupação pela demora no processo, como já noticiou o ECO.

A lista de candidatos a fornecedores dos respetivos clubes foi entregue ao Compete, o programa operacional do Portugal 2020 dedicado às empresas, em março de 2019, e a decisão de quem reúne os requisitos para obter apoios comunitários foi tomada no verão. Assim, o clube de fornecedores da PSA de Mangualde é composta por 14 empresas e duas entidades não empresarias. Já o da Autoeuropa é mais extenso: tem 19 empresas e nove entidades não empresariais. Em comum aos dois clubes estão duas empresas — a Active Space Automation e a Novares Portugal — assim como a Universidade de Aveiro.

Todas estas entidades têm até 30 de junho para se candidatarem aos 56,4 milhões de euros disponibilizados para o Compete, mas “não há verbas cativas para cada um dos clubes”, explicou ao ECO fonte oficial do Compete, o programa operacional do Portugal 2020 dedicado às empresas. Ou seja, quem tiver maior capacidade é quem aproveita mais os apoios disponibilizados.

Dotação indicativa do fundo a conceder

São múltiplos os tipos de projetos que podem ser apoiados, mas todos têm de ajudar à “prossecução da estratégia da respetiva empresa nuclear” — a PSA ou a Volkswagen. Em causa podem estar projetos de investigação e desenvolvimento em copromoção (I&D) ou individuais, “cujo investimento compreende atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes”, mas também projetos de inovação produtiva, “apresentados por uma empresa participante na rede de fornecedores, com investimentos de natureza inovadora que se traduzam na produção de novos bens ou serviços alinhados com a estratégia global da respetiva empresa nuclear no quadro de cadeia de valor gerador de maior valor acrescentado”.

São ainda elegíveis projetos de qualificação de PME, para o desenvolvimento de competências em domínios imateriais nas empresas fornecedoras, “de modo a garantir a sua compatibilidade com os níveis de exigência da empresas nuclear e clubes de fornecedores internacionais, incluindo a sua certificação nas normas aplicáveis” e projetos de formação profissional, para a “criação e consolidação de competências críticas ao nível dos recursos humanos (empresários, gestores e técnicos) da empresa nuclear e ou das empresas fornecedoras participantes na rede”.

As regras ditam que “cada candidato apenas pode apresentar uma candidatura a cada uma das tipologias identificadas” já referidas e que as autoridades de gestão se comprometem a tomar uma decisão relativamente à atribuição do incentivo em 40 dias úteis após a entrega da candidatura.

O que é um Clube de Fornecedores?

O objetivo é garantir a integração de PME em cadeias produtivas mundiais através da sua qualificação. Um upgrade conseguido através da colaboração com empresas nucleares que têm um papel relevante nessas cadeias de valor. Assim, as PME ganham escala em áreas que têm procura a nível internacional.

As empresas nucleares têm de cumprir, cumulativamente, uma série de requisitos como trabalhar em setores com “procuras dinâmicas e inseridas em cadeias internacionais”; ter um determinado volume de negócios, de compras a fornecedores de componentes e apresentar uma intensidade exportadora superior a 50%. Além disso, as empresas têm de apresentar uma estratégia de desenvolvimento que dê particular importância à integração de fornecedores nacionais de componentes e matérias-primas e ainda um programa de parceria com os fornecedores.

Depois de identificadas as empresas nucleares, há que escolher um número representativo de empresas fornecedoras, assim como as entidades de interface que vão integrar a rede. Em seguida são definidos os objetivos estratégicos e é feita uma estimativa dos valores envolvidos. Um passo fundamental para, quando são abertos concursos no âmbito do Sistema de Incentivos do Portugal 2020 que vão apoiar os investimentos a realizar nas empresas fornecedoras, já haja uma ideia de qual o montante a que se candidatam.

O Clube de Fornecedores da Autoeuropa

Lista de Participantes Rede VWA – Empresas Active Space Automation S.A. Bosch C. M. E. – Construção e Manutenção Electromecânica S.A. Celoplás DRT Rapid – Protótipos e Moldes,Lda. Dtx Enancer Electrónica, SA Fehst – Componentes, Lda. Follow Inspiration, S.A. Imeguisa Portugal – Indústrias Metálicas Reunidas S.A. Introsys – Integration For Robotic Systems – Integração de Sistemas Robóticos, S.A. Neadvance – Machine Vision, S.A. Novares Portugal, S.A. Rari – Construções Metálicas, Engenharia, Projectos e Soluções Industriais, S.A. Safebag – Indústria de Componentes de Segurança Automóvel, S.A. Samvardhana Motherson Peguform Automotive Technology Portugal, S.A. Simoldes-Plasticos, S.A. Visteon Portuguesa, Lda. VW Autoeuropa Rede VWA – Entidades Não Empresariais ATEC Ceiia FCT FEUP INESCTEC PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros Universidade Beira Interior Universidade de Aveiro Universidade do Minho

O Clube de Fornecedores da PSA