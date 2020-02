O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado que “é importante” deixar uma “mensagem clara” de que a União Europeia está coesa, no rescaldo da saída do Reino Unido do bloco.

À entrada da cimeira dos “Amigos da Coesão”, onde estará em cima da mesa o orçamento plurianual comunitário, e acompanhado pelo primeiro-ministro da Croácia, António Costa enalteceu o que considerou ser uma oportunidade para “reforçar” a coesão europeia.

“Esta cimeira acontece num dia muito especial, o primeiro dia em que a União Europeia está a 27 [Estados-membros]. Neste momento de divisão, é importante darmos uma mensagem clara de coesão”, afirmou o primeiro-ministro português, em declarações transmitidas pela RTP3 a partir de Beja.

“É importante que nos possamos reunir aqui em Beja, de forma a podermos afirmar uma mensagem muito clara de que a Europa está unida e deseja reforçar a sua coesão”, considerou o chefe do Governo português.

Participam 13 chefes de Governo e de Estado nesta cimeira dos “Amigos da Coesão”, além de dois comissários europeus, entre os quais a comissária portuguesa Elisa Ferreira. O objetivo é reforçar a posição de vários Estados-membros da União Europeia contra os cortes na política de coesão no próximo orçamento plurianual.