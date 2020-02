Mário Centeno terá de ir ao Parlamento se o reforço de capital feito pelo Estado no Novo Banco ficar acima do teto previsto no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) de 850 milhões de euros. O Parlamento aprovou a proposta do PSD através de uma coligação negativa que juntou BE, PSD, CDS, IL, Chega e PAN.

Em janeiro deste ano, o ministro das Finanças tinha mostrado disponibilidade para ir à Assembleia da República se e quando houvesse uma injeção extraordinária no Novo Banco. A resposta de Mário Centeno foi dada à luz das recentes notícias sobre uma injeção única antecipada no Novo Banco de 1,4 mil milhões de euros, que prevê um desconto de 600 milhões de euros face aos quase 2 mil milhões ainda disponíveis no mecanismo de capital contingente.

Mas o que fica definido com a aprovação da proposta do PSD de hoje é que, mesmo que não haja uma injeção única, existe um cenário em que Mário Centeno terá de pedir o ok do Parlamento. Nesta situação estão reforços de capital feitos pelo Estado, vistos como regulares, e superiores a 850 milhões de euros.

(Notícia em atualização)