CP muda 124 diretores em apenas duas reuniões

Bastaram apenas duas reuniões para a CP – Comboios de Portugal fazer 124 nomeações, entre dirigentes de primeiro e segundo nível, consequência da fusão com a Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), que aconteceu a 1 de janeiro. Do lado da empresa pública de correios, estas nomeações visam o “rejuvenescimento de quadros”.

Numa reunião de 17 de janeiro foram aprovadas as nomeações de 40 dirigentes de primeiro nível (diretores e adjuntos) e, numa segunda reunião, a 29 de janeiro, receberam “luz verde” as restantes, avança o Correio da Manhã (acesso pago). Em ambos os casos, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2020. Ao todo estão em causa as direções e chefias de 18 departamentos, mas há também 13 casos de acumulação de funções.

“Cerca de 90% já tinham um nível de chefia e foram reconduzidas ou nomeadas para outras funções”, explica fonte oficial da CP, referindo que se tratam de alterações no âmbito da fusão com a EMEF e que visam o “rejuvenescimento de quadros” da empresa de comboios.

Relativamente a salários, a mesma fonte esclarece que, por enquanto, ainda não estão definidas “eventuais alterações de níveis remuneratórios”, não clarificando, no entanto, se o quadro de nomeações é superior ou inferior ao anterior (CM e EMEF), nem os custos dessa restruturação.