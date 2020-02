Galp Energia comanda recuperação na bolsa de Lisboa

A bolsa nacional está em alta, acompanhando a recuperação das pares europeias. O índice PSI-20 soma em torno de 0,5%, com a maioria dos títulos no verde, mas puxado sobretudo pela Galp Energia que recupera das perdas recentes.

O PSI-20 avança 0,49%, para os 5.250,68 pontos, com apenas dois títulos em terreno negativo. Na Europa, o Stoxx 600 — que agrega as 600 maiores capitalizações bolsistas do Velho Continente — soma 0,4%.

As bolsa europeias respiram um pouco de alívio após o pessimismo que se instalou ao longo da última semana relacionado com a ameaça física do coronavírus mas também para a saúde da economia mundial.

Neste contexto, por Lisboa, a Galp Energia é a principal responsável pelo rumo positivo do PSI-20. As suas ações valorizam 1,31%, para os 13,515 euros, acompanhando a recuperação das cotações do petróleo que têm sido muito pressionadas pela crise em torno do coronavíruos.

Também o BCP contribui para o avanço do índice lisboeta, com as suas ações a valorizarem 0,63%, para os 19,31 cêntimos.

Pela positiva, estaque ainda para as papeleiras. As ações da Altri ganham 1,16%, para os 5,69 euro, enquanto as da Navigator apreciam 0,56%, para os 3,258 euros.