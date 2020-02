Travão aos vistos gold passa… mas vai novamente a votos

O Parlamento aprovou um travão aos vistos gold, proibindo a atribuição destes vistos em Lisboa e no Porto, numa tentativa de canalizar estes investimentos para o interior do país. A proposta do PS passou com os votos a favor do próprio PS, do PSD e do CDS, mas vai ser submetida novamente a votos no Parlamento no final do dia.

O PS viu a proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 que visava um travão aos vistos gold nas duas maiores cidades do país ser validada pelo PSD e o CDS. PCP, Chega e Iniciativa Liberal abstiveram-se, enquanto o BE e o PAN chumbaram-na.

Passou, mas um adiamento à proposta do PS, feito pelo próprio PS, acabou por gerar confusão nas votações que estão a ter lugar na especialidade. Depois de aprovada a proposta 1.153 do PS, a 1.153-1 foi a votos mas instalou-se a confusão entre os deputados que não conseguiam encontrar a proposta.

Perante a confusão gerada, o Filipe Neto Brandão, do PS, acabou por anunciar que iria ser feita nova votação às propostas de alteração ao Artigo 139º, remetendo para o final dos trabalhos deste segundo dia de votações das propostas de alteração ao OE.

(Notícia atualizada às 19h15 com mais informação)