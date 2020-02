“Cura” para o coronavírus dá saúde a Wall Street

Wall Street continua a recuperar das quedas recentes, animada pelos dados económicos do emprego, bem como pelos relatos de que na China foi encontrado um medicamento para tratar as pessoas infetadas pelo coronavírus, enquanto no Reino Unido se registam “avanços significativos” na descoberta de uma vacina de combate ao surto.

O S&P 500 avança 0,95% para 3.328 85 pontos, ao mesmo tempo, o Dow Jones sobe 0,95% para 29.081,59 pontos. Mas o destaque da sessão, vai para o índice Nasdaq que valoriza 1,10% para 9.574,93 pontos, atingindo um novo recorde.

O preço do petróleo recupera, com a noticia de que a China poderá estar perto de um tratamento para o coronavírus. O Brent de referência europeia valoriza, esta terça-feira, cerca de 2,93% para 55,94 dólares por barril. Já o crude WTI negoceia nos EUA a subir 3% para 51,10 dólares.

Esta quarta-feira, a televisão chinesa deu conta de que investigadores da Universidade de Zhejiang encontraram um medicamento para tratar pessoas infetadas com este novo vírus. “Os mercados estão a tentar vislumbrar uma visão mais realista dos dados económicos que precedem esta doença”, aponta Art Hogan, analista de mercados da National Securities, à Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Ao mesmo tempo, um cientista que lidera a pesquisa no Reino Unido para encontrar uma vacina conta o coronavírus disse à Sky News que a sua equipa fez um “avanço significativo” ao reduzir uma parte do tempo normal de desenvolvimento de dois para três anos para apenas 14 dias. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) baixou as expectativas, referindo que ainda “não há tratamento eficaz conhecido contra o virus 2019-nCoV”.

A notícia de que estaremos mais perto da cura do coronavírus, mas também dados positivos mensais do emprego no setor privado norte-americano, puxam pela generalidade das cotadas nos EUA, mas as tecnológicas são a grande estrela desta sessão.

A Apple soma 1,18% para 322,60 dólares, já a Amazon, com ganhos mais ligeiros, valoriza 0,30% para 2.057,02 dólares. Alphabet, dona da Google, continua em queda, a desvalorizar 0,44% para 1.446,44 dólares.