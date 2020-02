O deputado social-democrata Carlos Silva recusou as críticas de que o PSD tenha sido irresponsável pelas consequências da suspensão da construção da linha circular do Metropolitano de Lisboa, considerando que o Governo é que foi “verdadeiramente irresponsável”.

“Lamentamos os epítetos que nos foram dados de irresponsáveis, porque verdadeiramente irresponsável foi o Governo quando, durante estes últimos quatro anos, vinha à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e alertávamos para todos estes problemas [relacionados com a construção da linha circular]”, defendeu Carlos Silva em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, acusou o PSD de ser o responsável pela “perda de fundos comunitários e por pagar indemnizações aos empreiteiros”, decorrentes da suspensão da construção da linha circular do Metro de Lisboa, sublinhado que o projeto já está em curso.

O governante falava no plenário durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), em reação às propostas do PCP e do PAN aprovadas durante a madrugada no sentido de suspender o processo de construção da linha circular do Metropolitano da capital.

Carlos Silva defendeu que “existem outras estratégias para a mobilidade dos cidadãos” na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e que “pior do que a perda de fundos comunitários” é haver “um mau projeto de expansão”.

O deputado social-democrata eleito pelo círculo de Lisboa acrescentou que “o PS aponta responsabilidades ao PSD”, mas também devia responsabilizar os “seus parceiros de coligação”.

A proposta do PCP que defende que seja dada prioridade à estação da rede metropolitana até Loures, bem como para Alcântara e zona ocidental de Lisboa, foi aprovada com votos a favor do PSD, BE, PCP, CDS, PAN e Chega, a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto contra do PS.

Já a do PAN obteve os votos favoráveis do PSD, BE, PCP e Chega, os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS.

“Trata-se de uma obra profundamente centralizadora, confinada ao ponto mais central da Baixa de Lisboa. De resto, tenho apelidado esta obra de um ‘carrossel para turistas’, na medida em que não serve, de forma alguma, a mobilidade” dos cidadãos da AML, afirmou Carlos Silva, apelidando de “absurdo” o projeto de expansão do metropolitano.

O parlamentar também referiu que o plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa “tem sido muito contestado” e que “todas as forças políticas reuniram um consenso político em torno” do projeto de resolução apresentado pelo PSD, em 05 de julho de 2019, e que obteve o voto favorável de todas as bancadas parlamentares da anterior legislatura, exceto do PS, que se absteve.

“O próprio PS não votou contra, absteve-se, e, portanto, não compreendemos esta admiração por parte do Governo”, criticou o social-democrata.

Questionado sobre se o voto a favor do PSD nas duas propostas apresentadas foi uma decisão concertada com a direção do partido, Carlos Silva advogou que “ao nível do grupo parlamentar” a posição do PSD “é a mesma de 2015”.

“Os fundos [comunitários] podem ser reprogramados e afetos a outras áreas para o desenvolvimento da economia do país”, reiterou.

O deputado do PSD explicitou ainda que a expansão do Metropolitano de Lisboa só deverá avançar com “um projeto adequado”, que “reúna o consenso académico, das várias entidades, especialistas da área” e dos utentes.