Impeachment travado no Senado. Trump foi absolvido

Quase quatro meses depois de os Democratas terem formalizado a abertura da investigação tendo em vista a destituição de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos da América (EUA), o impeachment (destituição) foi chumbado do Senado. Em causa estava a alegada pressão do Presidente norte-americano, e dos seus colaboradores, à Ucrânia, para que abrisse investigações judiciais ao filho do antigo vice-presidente Joe Biden, candidato favorito dos democratas para a eleições presidenciais norte-americanas, por corrupção.

A maioria republicana no Senado (53-47) foi suficiente para garantir a absolvição do Presidente, após quase duas semanas de intenso debate à volta de dois artigos (abuso de poder e obstrução ao Congresso) para a destituição de Donald Trump e que passaram na Câmara dos Representantes, em janeiro, por maioria, onde os democratas estão em vantagem.

Relativamente à primeira acusação, a de abuso de poder, Trump foi considerado culpado por 48 dos senadores e absolvido pelos restantes 52. Na votação relativa à obstrução ao Congresso, Trump também garantiu os votos necessários: 47 deram-no como culpado e 53 como inocente.

Aquando da passagem do processo da Câmara dos Representantes para o Senado, a presidente da câmara baixa, a democrata Nancy Pelosi, disse “estamos a fazer história”. Já Donald Trump, reiterou ao longo do processo que tudo não passa de uma “caça às bruxas”, destinada para o prejudicar nas presidências de 2020. Agora, a história parece terminar por aqui, uma vez que o Senado não conseguiu obter a maioria de dois terços dos votos, ou seja 67 dos votos, para que o republicano fosse destituído.

Donald Trump foi o terceiro Presidente dos Estados Unidos a ser alvo de um processo de destituição. Antes dele, apenas Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998, tinham sido sujeitos ao mesmo, mas, tal como sucedeu com Trump, os dois processos de destituição absolveram os dois políticos.

O Presidente norte-americano estava acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso. Em causa estava a alegada pressão de Donald Trump ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigasse a atividade da família de Joe Biden, o principal rival democrata às presidências de novembro deste ano, junto de uma empresa da Ucrânia envolvida num caso de corrupção. Além disso, os democratas consideravam que o Presidente norte-americano terá tentado perturbar a investigação realizada pela Câmara dos Representantes.