Há cada vez mais pessoas a trabalhar a partir de casa, uma tendência que se tem vindo a notar em toda a União Europeia (UE). Em média, mais de 5% dos trabalhadores europeus são “remotos”, um número que se manteve constante na última década, diz o Eurostat. Mas há 13 países em que este indicador é bastante superior, e um deles é Portugal, em que mais de 6% das pessoas trabalham a partir de casa.

Os números mais recentes do Eurostat mostram que, em 2018, 5,2% dos trabalhadores entre os 15 e os 64 anos costumavam trabalhar a partir de casa na UE — a maioria mulheres (5,5%) –, uma fatia que se manteve à volta dos 5% durante a última década. No entanto, a parcela de trabalhadores que, por vezes, trabalham remotamente passou de 5,8% em 2008 para 8,3% em 2018.

A Holanda é o país que mais lidera neste regime, com 14% dos trabalhadores a fazerem o seu trabalho sem precisarem de ir para as empresas. Mas, acima da média da UE, há 13 Estados-membros, entre os quais Portugal.

Entre os portugueses, 6,1% dos trabalhadores desempenham as suas funções a partir de casa, mas esse número já foi maior. O pico da última década foi atingido em 2013, ano em que essa fatia era de 6,7%, ou em 2014, em que se fixou nos 6,6%. Pelo contrário, o ano em que menos pessoas trabalhavam a partir de casa foi em 2010 (0,9%).

Mas, se analisarmos os trabalhadores independentes, notamos que as fatias são substancialmente maiores. O Eurostat dá conta que, na UE, 18,5% destes trabalhadores costumam trabalhar em casa com mais frequência do que os trabalhadores contratados. E esta é uma tendência comum a todos os Estados-membros, com a Finlândia no topo da tabela, onde mais de 40% dos trabalhadores por conta própria trabalhavam remotamente.

Voltando a Portugal, o país já não fica assim da média europeia, com apenas 15,5% de trabalhadores independentes a trabalhar a partir de casa, contra os 4,7% de trabalhadores contratados.

Mulheres trabalham mais do que os homens a partir de casa

Os dados do Eurostat mostram que, em 2018, havia mais mulheres (5,5%) do que homens (5%) a trabalhar a partir de casa. Uma tendência comum à maioria dos Estados-membros, com a maior diferença a ser observada em França (8,1% de mulheres contra 5,2% de homens) e no Luxemburgo (12,5% de mulheres contra 9,8% de homens). Em Portugal, registavam-se 6,6% de mulheres a trabalharem remotamente contra 5,6% de homens.

No lado oposto, há oito países em que a situação foi inversa, com destaque para a Holanda (12,3% de mulheres contra 15,5% de homens) e para a Dinamarca (7% de mulheres contra 8,5% de homens), com as maiores diferenças.

Idosos trabalham mais remotamente do que os jovens

Contrariamente ao que seria de esperar, dada a evolução do mercado de trabalho, os idosos trabalham em casa com mais frequência do que os jovens, refere o Eurostat. Na UE, apenas 1,8% das pessoas entre os 15 e os 24 anos trabalhavam remotamente em 2018, comparando com 5% das pessoas entre os 25 e os 49 anos e com 6,4% das pessoas entre os 50 e os 64 anos.

Nesse mesmo ano, em Portugal, 1,7% das pessoas entre os 15 e os 24 anos estavam nesta situação, face a 6,1% dos que tinham entre 15 e 64 anos, 5,8% dos que tinham entre 25 e 49 anos e 7,6% dos que tinham entre 50 e 64 anos.

A maior percentagem de jovens entre os 15 e os 24 anos que normalmente trabalhavam em casa foi observada no Luxemburgo (8,7%) e na Estónia (5,2%). Noutras faixas etárias, a Holanda registou a maior percentagem de pessoas com 25 a 49 anos que trabalhavam em casa (14,9%) e entre os 50 e os 64 anos (17,3%).