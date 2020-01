A portuguesa OutSystems vai lançar a sua low-code school nos mercados dos Estados Unidos, Holanda e Alemanha. O unicórnio, líder de mercado de plataformas low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações, quer, com a internacionalização deste conceito, criar mais de 5.000 postos de trabalho para profissionais com essas competências até ao final de 2020, anunciou a empresa em comunicado.

Lançado em Portugal há três meses, e em três localizações — Lisboa, Braga e Castelo Branco, onde já formou mais de uma centena de pessoas, a escola já vai para a 3.ª edição do curso, que decorre entre 17 e 28 de fevereiro, no escritório da OutSystems em Linda-a-Velha e em horário pós-laboral. As inscrições podem ser feitas aqui, até 4 de fevereiro. Nestes cursos podem inscrever-se estudantes finalistas e/ou recém-formados de cursos profissionais (na área de engenharia), bem como programadores com um mínimo de dois anos de experiência profissional em linguagens de programação web ou mobile.

“Estes cursos vêm dar resposta à crescente procura de profissionais com competências em OutSystems em todo o mundo. Consideramos que pessoas que já possuem um background técnico têm alguma vantagem em aprender a tecnologia e queremos acelerar o seu conhecimento e as suas oportunidades de carreira dentro do nosso ecossistema de clientes e parceiros”, explica Gonçalo Gaiolas, vice president of Community da OutSystems, citado em comunicado.

O projeto, avança ainda a empresa, tem como objetivo formar gratuitamente profissionais na tecnologia OutSystems de forma a aumentar as suas oportunidades de carreira e expandir a atual comunidade de mais de 250.000 profissionais em todo o mundo. A formação tem a duração de duas semanas e acesso gratuito de certificação profissional.