A OutSystems acaba de lançar a Low-Code School, uma escola de programação para formar novos profissionais, anunciou a empresa esta segunda-feira. A ideia é que a empresa líder mundial do mercado de plataformas low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações, considerada unicórnio (com avaliação superior a mil milhões de dólares), possa formar profissionais na tecnologia OutSystems de forma a “aumentar as oportunidades de carreira e expandir o atual ecossistema em constante crescimento”, refere a empresa em comunicado.

No arranque, estão previstas cinco edições do programa, em regime integrar e pós-laboral, nas cidades de Lisboa, Braga e Castelo Branco. Os cursos são gratuitos e estão disponíveis para estudantes finalistas e/ou recém formados de cursos profissionais na área das Ciências Informáticas, bem como programadores com mínimo de três anos de experiência em linguagens de programação web ou mobile.

A primeira edição do curso decorre entre 21 de outubro e 4 de novembro, em Linda-a-Velha, em horário pós-laboral. Os candidatos devem apresentar candidatura através da página do programa, e até 14 de outubro.

Os cursos têm a duração de duas semanas e incluem acesso gratuito a um exame de certificação profissional e a oportunidade de uma proposta de emprego numa empresa parceira do ecossistema OutSystems. Até ao final do ano, a OutSystems quer formar uma centena de profissionais na tecnologia da empresa. As próximas edições pós-laboral para profissionais decorrem em Braga e em Castelo Branco, de 11 a 25 de novembro e de 2 a 16 de dezembro, respetivamente.

Usada em mais de 1.000 empresas em 52 países do mundo, a tecnologia OutSystems conta com uma rede de 250 parceiros. “A procura de profissionais com certificação técnica em OutSystems tem vindo a crescer de forma sustentada e é expectável que venha mesmo a duplicar no próximo ano”, refere a empresa em comunicado. Atualmente — em Portugal e Europa — existem mais de 600 vagas que procuram profissionais com certificação nesta tecnologia low-code.