Wall Street em queda. Uber apanha boleia dos resultados

Os principais índices fecharam a semana em queda, acompanhando a tendência registada na generalidade dos mercados europeus. Wall Street foi penalizado pelos dados relativos à criação de emprego, bem como o alerta da Reserva Federal norte-americana sobre o impacto do coronavírus na maior economia do mundo.

O Departamento do Trabalho norte-americano reviu em baixa os números relativos ao mercado laboral dos Estados Unidos da América. Apesar de o emprego ter acelerado em janeiro, o relatório divulgado esta sexta-feira revela que a maior economia do mundo criou menos 5.140 postos de trabalho do que o que se tem registado nos meses anteriores.

Os dados aquém do esperado, reavivam os receios em torno do crescimento norte-americano. Além disso, a Reserva Federal alertou esta sexta-feira que o coronavírus pode ser um risco para a economia norte-americana, isto no mesmo dia em que a S&P veio cortar a previsão de crescimento para a segunda maior economia do mundo, a China, por causa do surto. Vê um crescimento de 5%.

Nesse contexto, o S&P 500 caiu 0,45% para 3.330,51 pontos, ao mesmo tempo o Dow Jones desvalorizou 0,93% para 29.106,65 pontos. Já o Nasdaq caiu 0,54% para 9.520,67 pontos, desempenho que não evitou, contudo, que o saldo na semana tivesse sido positivo.

Num dia que acabou por ser negativo para a generalidade das cotadas, com as do setor petrolífero a ressentirem-se da queda dos preços do petróleo num contexto de menor procura por causa do crescimento mais fraco, houve exceções pela positiva. Entre essas exceções esteve a Uber.

A plataforma de transporte registou uma valorização de quase 10% para 40,63 dólares, isto depois de ter apresentado resultados que superaram as expectativas do mercado. No quarto trimestre de 2019 as receitas atingiram os 4,07 mil milhões de euros, superando os 3,73 mil milhões antecipados pelos analistas.