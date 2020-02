O Governo já revelou que 5G quer para o país e em que prazos. Num plano a cinco anos, com início em 2020 e fim previsto em 2025, o objetivo é a cobertura quase plena de redes de comunicação de quinta geração até meio da década. Um objetivo que, para o Governo, é crítico para assegurar o “desenvolvimento e competitividade” da economia portuguesa.

Em abril arranca o leilão de frequências de 5G, organizado pela Anacom, que atribuirá às operadoras a capacidade para desenvolverem o 5G em Portugal. E, a par do plano técnico já desenhado pelo regulador, o Governo já definiu também as suas próprias metas. Com as receitas desse leilão, criará um fundo para impulsionar a transição digital. E não exclui obrigar as operadoras a partilharem infraestruturas, evitando “desperdícios”.

As linhas gerais da estratégia nacional para o 5G foram apresentadas esta sexta-feira pelo ministro Pedro Nuno Santos, que tutela o Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Fase a fase, ponto por ponto, conheça o 5G que Portugal deverá ter…

…até fim de 2020:

Uma cidade com mais de 50 mil habitantes coberta por 5G no litoral do país

coberta por 5G no litoral do país Uma cidade do interior de Portugal num território de baixa densidade

…até fim de 2023:

Cobertura 5G em todos os concelhos com mais de 75 mil habitantes

Todos os hospitais públicos

50% dos centros de saúde públicos situados em territórios de baixa densidade

50% dos centros de saúde públicos do litoral que não se encontrem já cobertos por rede fixa de elevado débito

Todas as universidades e institutos politécnicos

50% das áreas de localização empresarial ou parques industriais dos concelhos do litoral

50% das áreas de localização empresarial ou parques industriais situados em territórios de baixa densidade

Aeroportos internacionais

Instalações militares prioritárias

…até fim de 2024:

Cobertura 5G nos concelhos com mais de 50 mil habitantes

95% do traçado das rodovias nacionais com tráfego superior a 7.300 milhões de veículos por ano

por ano Cobertura nas autoestradas A22, A23, A24 e A25

Cobertura nas estradas nacionais n.º 1 e n.º 2

95% da linha ferroviária de Braga a Lisboa e corredor ferroviário atlântico, onde estão as principais linhas ferroviárias do país

98% das linhas de comboio suburbanas das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto

98% das redes de metropolitano de Lisboa, Porto e Margem Sul do Tejo

Cobertura nos portos de Sines, Setúbal, Lisboa, Leixões e Aveiro

…até fim de 2025: