Bill Gates vai ter um “brinquedo” novo. O fundador da Microsoft encomendou um super iate movido a hidrogénio, o primeiro do mundo com recurso a esta forma de propulsão. O iate, que tem cerca de 112 metros de comprimento, tem um preço ao alcance de poucos. Gates vai pagar 644 milhões de dólares, cerca de 588 milhões de euros.

O Aqua, nome dado ao iate do norte-americano, um dos mais ricos do mundo (tem uma fortuna avaliada em 118 mil milhões de dólares), foi apresentado no ano passado na feira de iates do Mónaco pela empresa holandesa de Sinot. Além do design, destaca-se por ser um iate 100% movido a hidrogénio.

Consegue atingir velocidades de 17 nós (cerca de 32 km/h) e percorrer cerca de 6.000 quilómetros, o que é suficiente para fazer uma viagem de Londres a Nova Iorque sem necessidade de reabastecer.

Este investimento mostra o interesse de Bill Gates por combustíveis alternativos aliados a tecnologias de ponta que têm como objetivo combater as emissões da indústria e dos transportes que, em conjunto, representam 75% da pegada de carbono do mundo.

De forma a contribuir para a redução da pegada ecológica, este navio de fabrico ecológico, tem umas taças onde se queima um gel que permite que os convidados se aqueçam do lado de fora sem necessidade de usar madeira ou carvão.

Este navio de luxo tem espaço para receber 14 convidados e 31 tripulantes e irá contar com cinco decks, heliporto, spa, ginásio e piscina infinita, conta o jornal britânico The Telegraph. De acordo com o jornal é pouco provável que o navio chegue aos mares antes de 2024.

“Para o desenvolvimento do Aqua, inspirámo-nos no estilo de vida de um proprietário perspicaz e prospetivo, na versatilidade fluida da água e na tecnologia de ponta, para combiná-lo num super iate com recursos verdadeiramente inovadores”, explicou o designer Sander Sinot.