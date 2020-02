A ISCTE Business School (Instituto Universitário de Lisboa) vai acolher a 17ª edição da feira de emprego IBSCareerForum. Durante dois dias, a 12 e 13 de fevereiro, mais de 70 empresas vão apresentar os seus processos de seleção internos e explicar aos futuros candidatos como se devem preparar para uma entrevista de emprego.

O primeiro dia será dedicado às áreas da banca, consultoria, auditoria e finanças, contabilidade e recursos humanos e o segundo ao marketing, retalho, serviços e tecnologia.

O Career Forum vai começar com um pequeno-almoço debate com os presidentes de algumas das empresas presentes, como é o caso do Crédito Agrícola, CTT, Mercer e Makro.

O IBS organiza ainda 13 workshops temáticos, com o objetivo de preparar os estudantes para “os mais exigentes processos de recrutamento”, explica o ISCTE 50 irão fazer apresentações de recrutamento em auditório.

“Este é um dos eventos referência a nível nacional, que reforça a ligação entre a comunidade académica e o tecido empresarial”, afirma Maria João Cortinhal, dean da Iscte Business School. “Esta é também uma oportunidade única para docentes e estudantes estabelecerem uma ligação mais personalizada com as entidades empregadoras, sendo que mais de 40% dos participantes são recrutados através deste evento”.

A ISCTE Business School tem uma taxa de empregabilidade de 99% para recém-licenciados, um ano após a conclusão da licenciatura, e de 99% um ano após a conclusão do mestrado. Em 2019, o ISCTE voltou a ser distinguida como uma das melhores empresas de gestão da Europa, no ranking do Financial Times.

Veja a lista das empresas presentes. Vão desde a banca ao retalho:

Accenture

ALDI

Altice

AMT Consulting

Auchan Retail Portugal

Banco Credibom SA

Banco de Portugal

BDO & Associados

BNP Paribas, Bose

Boston Consulting Group

Brisa

Calzedonia

CMVM

COCA-COLA European Partners

Cofidis

CTT

CUF

Decathlon

Deloitte

Discovery Hotel Management

EDP

EF Education First

Europcar

everis

EY

Fidelidade

Galp

Gefco

Gfi Portugal

Glintt

Grünenthal

Ageas

Grupo E.T.E.

Grupo Jerónimo Martins

Grupo Nabeiro

HAYS

Henkel

Hipoges Iberia

Ignition Program

Ikea

Inditex

INOV Contacto (AICEP Portugal Global)

KPMG

Leroy Merlin

Lidl

L’Oréal Portugal

Mainsys

Makro Cash & Carry

Management Solutions

Mazars

Mercer

Nestlé Business Services

Nestlé Portugal

Neyond

NOS

Novabase

OLX Group

PrimeIT

PwC

REN

Samsung

SIBS

Solvay Business Services

Sonae

Sumol+Compal

Talenter

Tech Data Portugal

Teleperformance Portugal

Thales

Timestamp

Timwetech

Trivalor

Uniplaces

Vodafone

Worten

*Notícia corrigida às 13:50, por referir por lapso que estariam presentes 50 empresas, sendo que serão mais de 70 empresas presentes com stands durante os dois dias. Das mais de 70 entidades presentes, 50 irão apresentar os seus processos de recrutamento em auditório.