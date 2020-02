A ISCTE Business School (Instituto Universitário de Lisboa) vai acolher a 17ª edição da feira de emprego IBSCareerForum. Durante dois dias, a 12 e 13 de fevereiro, meia centena de empresas vão apresentar os seus processos de seleção internos e explicar aos futuros candidatos como se devem preparar para uma entrevista de emprego.

O primeiro dia será dedicado às áreas da banca, consultoria, auditoria e finanças, contabilidade e recursos humanos e o segundo ao marketing, retalho, serviços e tecnologia.

O Career Forum vai começar com um pequeno-almoço debate com os presidentes de algumas das empresas presentes, como é o caso do Crédito Agrícola, CTT, Mercer e Makro.

O IBS organiza ainda 13 workshops temáticos, com o objetivo de preparar os estudantes para “os mais exigentes processos de recrutamento”, explica o ISCTE.

“Este é um dos eventos referência a nível nacional, que reforça a ligação entre a comunidade académica e o tecido empresarial”, afirma Maria João Cortinhal, dean da Iscte Business School. “Esta é também uma oportunidade única para docentes e estudantes estabelecerem uma ligação mais personalizada com as entidades empregadoras, sendo que mais de 40% dos participantes são recrutados através deste evento”.

A ISCTE Business School tem uma taxa de empregabilidade de 99% para recém-licenciados, um ano após a conclusão da licenciatura, e de 99% um ano após a conclusão do mestrado. Em 2019, o ISCTE voltou ser distinguir como uma das melhores empresas de gestão da Europa, no ranking do Financial Times.

Veja a lista das 50 empresas presentes. Vão desde a banca ao retalho: