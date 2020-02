Morreu o antigo ministro da Economia Álvaro Barreto

O antigo ministro Álvaro Barreto morreu esta segunda-feira, avança o Público. Aos 84 anos, o engenheiro civil, que foi por seis vezes ministro, com seis primeiros-ministros diferentes, faleceu.

Pelas suas mãos passaram diferentes pastas como a da Economia, com Pedro Santana Lopes, da Indústria, no primeiro Governo de iniciativa presidencial de António Ramalho Eanes, que tinha como primeiro-ministro Mota Pinto, e novamente com Francisco Sá Carneiro, onde além da indústria também se ocupava da energia.

Depois em 1981, já no Executivo de Pinto Balsemão assumiu a função de ministro da Integração Europeia.

Terminados os governos da Aliança Democrática, Álvaro Barreto voltou a assumir cargos ministeriais, desta vez num executivo de bloco central, liderado por Mário Soares. Foi ministro do Comércio e Turismo em 1983, e, uma no depois, no mesmo Governo, passou para a pasta da Agricultura. Foi nessa pasta que se manteve desde o primeiro Governo de Cavaco Silva, em 1985, até 1990.

A Assembleia da República foi a casa que o acolheu enquanto deputado em 1991 e 1995, sendo que depois voltou ao Executivo, pela mão de Pedro Santana Lopes, para exercer as funções de ministro da Economia.

(Notícia em atualização)