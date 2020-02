Revista de imprensa internacional

Donlad Trump vai apresentar a sua proposta orçamental para os EUA, com cortes na segurança social, mas um aumento na despesa militar. Na Europa, Elke König apela a regras mais claras sobre como lidar com a resolução de bancos. Em Espanha, o El Corte Inglés vendeu o negócio de antenas à Cellnex por 70 milhões, enquanto Bill Gates encomendou um super iate movido a hidrogénio.

Reuters

Trump corta a ajuda externa e programas de segurança na nova proposta de orçamento

Donald Trump já tem preparada a proposta orçamental de 4,8 triliões de dólares para o ano fiscal de 2021, de acordo com altos funcionários da administração norte-americana. Com base nesta proposta, o presidente dos EUA vai aplicar um corte de 21% na ajuda a exterior, bem como um corte nos programas de segurança social, isto ao mesmo tempo que pretende aumentar em 0,3% os gastos militares para 740,5 bilhões de dólares. Trump pretende também aumentar a verba dos recursos de forma a enfrentar o desenvolvimento de ameaças económicas da China e da Rússia.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Cinco Días

El Corte Inglés vende à Cellnex negócio de antenas por 70 milhões

O El Corte Inglés anunciou que vai vender à Cellnex os direitos de exploração de mais de 400 antenas telefónicas que o grupo de distribuição instalou nos telhados de mais de uma centena dos seus centros comerciais. O negócio vai ser feito por 70 milhões de euros, montante que poderá ser superior se determinados objetivos financeiros forem atingidos. As antenas em causa são operadas pelas principais operadoras móveis do país, como a Telefónica, a Vodafone, a Orange e a MásMóvil.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Financial Times

UE pede regras mais claras sobre resgate de bancos

A Europa precisa de regras mais claras sobre como lidar com o resgate a bancos para evitar a “perceção da desigualdade” desencadeada por casos como o resgate de 3,6 bilhões de euros do Nord LB, de acordo com Elke König, chefe da agência da UE criada para liquidar os bancos. O banco alemão foi resgatado à margem do Single Resolution Board, o que veio levantar dúvidas sobre se o quadro de resolução de instituições financeiras na Europa é o mais adequado.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Samsung apresenta novo smartphone dobrável

A Samsung mostrou este domingo as primeiras imagens do seu próximo smartphone dobrável num anúncio surpresa durante uma pausa comercial na transmissão da cerimónia dos Óscares. No anúncio, o Galaxy Z Flip é apresentado de vários ângulos, mostrando um formato quadrado do dispositivo e com um grande ecrã no interior. O lançamento oficial está previsto para esta terça-feira.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The Guardian

Bill Gates encomenda iate movido a hidrogénio… por 588 milhões de euros

Bill Gates encomendou o seu primeiro super iate movido a hidrogénio do mundo. Chama-se Aqua, tem cerca de 112 metros e vai custar cerca de 644 milhões de dólares (cerca de 588 milhões de euros). Irá contar com cinco decks, heliporto, spa e ginásio. Tem espaço para receber 14 convidados e 31 tripulantes.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).