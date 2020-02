Portugal é o sétimo país da União Europeia (UE) que mais utiliza as energias renováveis para aquecimento ou arrefecimento dos espaços. País destaca-se no recurso às energias “limpas”, registando uma percentagem que é quase o dobro da média europeia.

Em 2018, as energias renováveis em Portugal representaram 41% do total de energia utilizada para aquecimento e arrefecimento, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Dez anos antes, em 2008, a percentagem era de 37%.

Entre os 28 Estados-membros da União Europeia — ainda a contar com o Reino Unido –, foram utilizadas apenas 21% do total de energia proveniente de fontes renováveis. Assim, Portugal tem quase o dobro da percentagem registada em toda a UE.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, também a nível europeu registam-se aumentos significativos — passando de 12% em 2004 para 21% em 2018 –, sendo que os setores da indústria, serviços e as famílias são os que mais contribuíram para este feito.

A Suécia é o país que lidera na utilização destas energias “verdes”, com quase dois terços da energia (65%) utilizada para aquecimento e arrefecimento a ser proveniente de fontes renováveis. Há ainda três países onde mais de metade da energia renovável é utilizada com esse fim, são eles a Letónia (56%), Finlândia (55%) e Estónia (54%).

No polo oposto, isto é, onde ainda não há grande dependência de energia “amiga do ambiente” estão a Irlanda e a Holanda, ambas com apenas 6% desta energia a ser utilizada para aquecimento e arrefecimento dos espaços, seguida pela Bélgica (6%) e Luxemburgo (9%).