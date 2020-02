Sonae investe em empresa de cibersegurança na “dark web”

A Sonae IM liderou uma ronda de investimento de 15 milhões de dólares na Sixgill, uma empresa israelita de cibersegurança que monitoriza ciberameaças provenientes da dark web. A operação foi realizada em conjunto com a REV Venture Partners e contou com a participação da Our Crowd e de outros investidores.

Esta é a 12.ª empresa de cibersegurança a entrar no portefólio desta subsidiária da Sonae, que já conta com uma “forte presença europeia” no negócio da cibersegurança, “através da S21sec no mercado ibérico e da Excellium no Luxemburgo e Bélgica. A informação foi divulgada pela Sonae IM, via comunicado.

De acordo com a Sonae, a Sixgill é uma “empresa líder” no desenvolvimento de software “no segmento de inteligência de cibersegurança”. “A Sixgill utiliza tecnologias de automação avançada e inteligência artificial para disponibilizar aos seus clientes informação precisa e contextual”, diz o presidente executivo da empresa israelita, Sharon Wagner, citado na mesma nota.

A Sixgill opera, sobretudo, na dark web, uma camada da internet que não é facilmente acessível ao público em geral. Este ecossistema mais “obscuro” da rede global é, por norma, associado a um maior nível de anonimidade e, por isso, várias vezes considerado um campo fértil para o cibercrime, visto como uma ameaça crescente para as empresas.

“A dark web representa um desafio cada vez maior para grandes empresas em todos os setores, afetando especialmente os serviços financeiros, industriais, infraestruturas críticas e governos”, explica Kevin Brown, partner fundador da REV Venture Partners.

Segundo a Sonae, “o financiamento vai ser utilizado para aumentar a presença da Sixgill nas regiões da América do Norte, EMEA [Europa, Médio Oriente e África] e APAC [Ásia Pacífico] ao alargar a sua crescente base de clientes formada por grandes empresas, agências e organismos governamentais e MSSPs [provedores de serviços de gestão de segurança]”.